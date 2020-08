Upfronts 2020 The CW: le date autunnali, Supernatural finisce il 19 novembre (Di martedì 18 agosto 2020) Upfronts 2020 The CW: tutte le serie tv tornano nel 2021, Supernatural e un po’ di acquisizioni in autunno. Ma regna l’incertezza Update 18 agosto: ecco le date di partenza del palinsesto autunnale The CW con gli ultimi episodi di Supernatural fissati a partire dall’8 ottobre ma con l’incognita della possibilità di girare le scene rimaste. Upfronts 2020 The CW – Il palinsesto autunnale Lunedì 8:00 pm Whose Line is it Ayway? (2 ep.) 9:00 pm Penn & Teller: Fool US Martedì 6/10 8:00 pm Swamp thing 9:00 pm Tell Me A Story 1-2 (la prima stagione ha debuttato il 28 luglio, la seconda dal 13 ottobre) Mercoledì 7/108:00 pm Two Sentence Horror Stories8:30 pm Dead Pixels 8:00 pm Diavoli 9:00 pm Coroner ... Leggi su dituttounpop

