Twin Peaks 4: per Kyle MacLachlan "Tutto è possibile" (Di martedì 18 agosto 2020) Kyle MacLachlan, intervistato da IndieWire, ha dichiarato che per quanto riguarda la quarta stagione di Twin Peaks di David Lynch 'Tutto è possibile'. "Ad essere onesti, sarei l'ultima persona a saperlo", ha dichiarato Kyle MacLachlan, intervistato da IndieWire, quando gli è stato chiesto di più su Twin Peaks 4, una possibile quarta stagione della serie. "David Lynch ha tenuto nascosto il suo ultimo progetto per molto tempo e non voleva che nessuno al di fuori di se stesso e il co-creatore, Mark Frost, sapessero cosa stava succedendo. Per adesso non ha discusso niente con me ma Tutto è ... Leggi su movieplayer

Kyle MacLachlan, intervistato da IndieWire, ha dichiarato che per quanto riguarda la quarta stagione di Twin Peaks di David Lynch "tutto è possibile". "Ad essere onesti, sarei l'ultima persona a ...

Dune, dopo il remake arriva anche una serie tv?

Il film deve ancora uscire, ma a questo punto dice la sua Kyle MacLachlan, attore del film originale che di cult se ne intende: è stato l’agente Cooper di Twin Peaks e il marito impotente di Charlotte ...

