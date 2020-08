Si suicida in carcere l’uomo accusato di aver ucciso la moglie (Di martedì 18 agosto 2020) Il 13 agosto scorso era stato arrestato per l’omicidio della moglie Catya Di Stefano, 46 anni, che un mese fa aveva avviato le pratiche di separazione Giuseppe Randazzo, di 50 anni, si è tolto la vita nel carcere di Caltagirone (Catania). Era stato arrestato il 13 agosto scorso con l’accusa di aver ucciso la moglie … L'articolo Si suicida in carcere l’uomo accusato di aver ucciso la moglie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

