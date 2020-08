Ragusa, precipita un deltaplano a motore in fase di decollo: morto il pilota piemontese (Di martedì 18 agosto 2020) È morto carbonizzato il pilota cinquantenne piemontese a bordo di un deltaplano a motore che, in fase di decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel Ragusano. Il velivolo, in transito turistico nella base di Marina di Modica, era decollato intorno alle 6,15 di questa mattina diretto a Fiumefreddo per una sosta intermedia. Sul posto i vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

CorriereRagusa : Aereo ultraleggero precipita all'alba a Marina di Modica e si incendia al suolo: morto il pilota - Modica - Corrier… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa precipita Cade deltaplano all'Oasi dei Re, un morto carbonizzato Modica RagusaNews Deltaplano precipita nel Ragusano: il pilota muore carbonizzato

Marina di Modica (Ragusa) - Un deltaplano a motore, in fase di decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel Ragusano. Il pilota, un cinquantenne piemontese, è ...

Deltaplano precipita a Marina di Modica (Ragusa): pilota morto carbonizzato

Un deltaplano a motore, in fase di decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a Marina di Modica, in provincia di Ragusa. Il pilota, un cinquantenne piemontese, è morto ...

Marina di Modica (Ragusa) - Un deltaplano a motore, in fase di decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel Ragusano. Il pilota, un cinquantenne piemontese, è ...Un deltaplano a motore, in fase di decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a Marina di Modica, in provincia di Ragusa. Il pilota, un cinquantenne piemontese, è morto ...