Paola Perego, paura per il figlio in discoteca con alcuni positivi: l’attesa del tampone (Di martedì 18 agosto 2020) La chiusura delle discoteche è stata una delle misure recentemente adottate contro la diffusione del Coronavirus. Mantenere il distanziamento sociale nelle sale da ballo è difficile se non impossibile. Anche il controllo di migliaia di ragazzi senza mascherina è complicato. Ad un passo dalla fine della stagione estiva i casi sono aumentati e in particolar modo in situazioni di festa nelle discoteche. Che sia per divertimento per lavoro chi ha frequentato i locali in questo periodo vive un momento di forte agitazione come nel caso di Riccardo Carnevale, figlio di Paola Perego. Paola Perego sui social: “No privilegi ma neanche indifferenza” Riccardo Carnevale è un dj e ha suonato nelle due discoteche dove sarebbero risultati positivi ... Leggi su velvetgossip

