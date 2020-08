Lipsia-Psg, programma e telecronisti Sky semifinale Champions League (Di martedì 18 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Lipsia-Psg, semifinale di Champions League 2019/2020. A Lisbona i tedeschi e i parigini all’appuntamento con la storia, visto che non hanno mai disputato una finale. Una delle due riuscirà a qualificarsi per lo storico appuntamento, l’altra verrà eliminata a un passo dal sogno. Due filosofie di calcio diverse ma in entrambi i casi finalizzate a dare spettacolo in attacco: ci si aspettano tante emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 18 agosto. Lipsia-Psg sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Leggi su sportface

Sport_Mediaset : #Lipsia, #Nagelsmann: 'Ringrazio #Tuchel ma non siamo amici. #Psg, che qualità'. #ChampionsLeague #LipsiaPSG - pisto_gol : Sacchi propose di riformare Coverciano seguendo il modello tedesco, con i centri di formazione e le Academy, ma i v… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: Il #Psg sfida la rivelazione #Lipsia per la finale. Stasera il derby tedesco in panchina tra #Tuchel e #Nagelsmann in a… - RiccardoIcco : RT @Kyashan75: @EdoardoMecca1 Semifinaliste CL vs EL Man Utd. 3 CL + 1 EL Siviglia 5 EL Inter 3 CL + 3 EL Shaktar 1 EL Tot. 6 CL e 10… - figurinepanini : Dopo la squalifica scontata contro l'Atalanta, questa sera tornerà disponibile Angel Di Maria che con il suo PSG sf… -