Lipsia, comunque vada sei nella storia: dalla quinta divisione alla semifinale di Champions (Di martedì 18 agosto 2020) Una squadra giovane, fondata soltanto nel 2009, ma con all’attivo già due partecipazioni alla Champions League. E’ il Lipsia, che per ragioni di marketing in territorio tedesco (le squadre non posso avere il nome di uno sponsor nel nome collettivo) si chiamerà RasenBallsport Lipsia, pur mantenendo la sigla RB, stasera taglia il nastro della sua prima semifinale storica in uno scenario europeo. Una Champions League, ripartita dopo il lockdown da emergenza COVID-19, strana e per certi aspetti particolare. Il segreto del comparto Lipsia, oltre ad una rete calcistica che parte dall’Austria, arriva in Brasile e passa per Germania e Stati Uniti. In panchina per i tedeschi c’è Julian Nagelsmann detto anche “il piccolo ... Leggi su alfredopedulla

laplorenz60 : RT @Lamb_guast84: @PresMoratti Cercano di sminuire l'Europa League, quando in Semifinale di Champions ci sono Lipsia e Lione... e loro son… - IvanaCassara : RT @Lamb_guast84: @PresMoratti Cercano di sminuire l'Europa League, quando in Semifinale di Champions ci sono Lipsia e Lione... e loro son… - MariellRinaldi : RT @Lamb_guast84: @PresMoratti Cercano di sminuire l'Europa League, quando in Semifinale di Champions ci sono Lipsia e Lione... e loro son… - fragenongod : RT @Lamb_guast84: @PresMoratti Cercano di sminuire l'Europa League, quando in Semifinale di Champions ci sono Lipsia e Lione... e loro son… - cerquetovic : RT @Lamb_guast84: @PresMoratti Cercano di sminuire l'Europa League, quando in Semifinale di Champions ci sono Lipsia e Lione... e loro son… -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia comunque Lipsia, comunque vada sei nella storia: dalla quinta divisione alla semifinale di Champions alfredopedulla.com Psg, Tuchel svela: ‘Mbappé? Vi dico se giocherà contro il Lipsia’

Vigilia di Champions League per il Psg, che domani affronterà il Lipsia nella semifinale di Champions. Sfida che si giocherà in gara secca allo stadio Da Luz di Lisbona. Parigini grandi favoriti per l ...

Il Psg sfida la rivelazione Lipsia per la finale

Comunque vada, sarà una prima volta. Diversi per ambizioni e struttura, il Psg e la rivelazione Lipsia sono accomunate nella ricerca di un traguardo mai centrato prima: l'ultimo atto della Champions ...

Vigilia di Champions League per il Psg, che domani affronterà il Lipsia nella semifinale di Champions. Sfida che si giocherà in gara secca allo stadio Da Luz di Lisbona. Parigini grandi favoriti per l ...Comunque vada, sarà una prima volta. Diversi per ambizioni e struttura, il Psg e la rivelazione Lipsia sono accomunate nella ricerca di un traguardo mai centrato prima: l'ultimo atto della Champions ...