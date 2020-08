Le Previsioni Meteo per mercoledì 19 agosto: il caldo concede una tregua, freschi e tesi venti da Nord con qualche temporale (Di martedì 18 agosto 2020) Previsioni Meteo – La fase più perturbata legata all’incursione sul bacino settentrionale del Mediterraneo di un cavo instabile Nordatlantico, dovrebbe esaurirsi entro oggi, dopo i diversi temporali anche forti e violenti nelle ultime ore su molte aree settentrionali e ancora altri possibili, nelle ore pomeridiane, sebbene più irregolari e localizzati, sull’alto Adriatico, sul Veneto occidentale, su Alpi e Prealpi centro orientali, sul Levante Ligure, su Centro Nord ed Est Toscana, Emilia Romagna e poi lungo i settori adriatici centro-meridionali. Via via, infatti, il cavo evolverà sempre più verso l’Est Europa, con svuotamento progressivo delle vorticità più intense a esso legate e diminuzione delle potenzialità instabili sul ... Leggi su meteoweb.eu

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

