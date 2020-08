Juve Stabia, Padalino si presenta: “La scintilla è scoccata subito” (VIDEO) (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – E’ stato presentato questa mattina, nella sala stampa dello stadio Romeo Menti, il nuovo allenatore della Juve Stabia Pasquale Padalino. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni ufficiali. L'articolo Juve Stabia, Padalino si presenta: “La scintilla è scoccata subito” (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Mi_chelino : Canotto vicino Cremonese - Mi_chelino : Juve Stabia, ecco il punto sulla situazione contrattuale della rosa stabiese - Giancact : @onestidal1908 Onestà interista, il miglior ossimoro mai letto ??????. Comunque, mi fa piacere che la prescrittese abb… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juve Stabia, Luca Germoni ceduto alla Reggiana - zazoomblog : Juve Stabia parla il ds Ghinassi: “Il tempo il mio peggior nemico” (VIDEO) - #Stabia #parla #Ghinassi: #tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

Goretti vorrebbe la conferma di Massimo Oddo ma intanto spunta una candidatura molto forte: quella di Fabio Caserta, giovane ex tecnico prodigio (modulo preferito: 4-3-3) della promozione dalla C alla ...Il 23enne arriva dalla Juve Stabia, tra le cui fila in una stagione e mezzo ha conquistato la serie cadetta giocando 21 partite nell’ultima stagione. Piace il giovane Pezzella, 20enne visto a Modena ...