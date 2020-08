Isola Gallinara, se anche le nostre isole finiscono in mani straniere (Di martedì 18 agosto 2020) Alla stessa stregua di un marchio del lusso o di un Palazzo storico, l’Isola Gallinara, da sempre di proprietà italiana, rappresenta un ennesimo gioiello che passa in mani estere, per un pugno di euro. Si, perché 10 milioni di euro, per un magnate, non sono nulla. Invece per quegli imprenditori proprietari (9 tra piemontesi e liguri) è abbastanza per decidere di venderla dopo oltre 40 anni. Isola di Gallinara – GettyImages Un pezzo di Liguria che se ne va La loro Isola dei sogni, a portata di mano, la più grande della Liguria, la più amata da torinesi e milanesi. Per chi conosce e ama Alassio (come chi scrive), la Gallinara, che ha forma di una tartaruga (guardandola da Alassio, Albenga o Laigueglia), è ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Isola Gallinara Isola Gallinara, se anche le nostre isole finiscono in mani straniere Io Donna L’isola Gallinara venduta a un magnate ucraino. Per dieci milioni di euro!

Liguria, l’isola Gallinara venduta a un magnate ucraino per dieci milioni di euro circa. Polemiche sull’operazione. L’isola Gallinara venduta ad un magnate ucraino per dieci milioni di euro. Si tratta ...

