Incendi boschivi, la Protezione Civile: “Da Giugno 450 richieste di intervento” (Di martedì 18 agosto 2020) Dal 15 Giugno, data di inizio della campagna estiva anti-Incendi boschivi, ad oggi sono state 450 le richieste trasmesse dalle regioni al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile per chiedere l’intervento dei mezzi della flotta aerea dello Stato a supporto delle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli antIncendio locali. Quest’anno l’impegno della flotta aerea dello Stato si concentra al Sud, in particolare in Sicilia e Calabria, che hanno fatto registrare rispettivamente 168 e 73 richieste. Nel 2017 – anno in cui è stato registrato un record negativo – i velivoli erano intervenuti, nello stesso periodo, su 1591 Incendi, più del ... Leggi su meteoweb.eu

