In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei (Di martedì 18 agosto 2020) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dell’1,05%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 42,61 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%. Tra i listini europei piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,62%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,02%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,24%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE ... Leggi su quifinanza

Il recupero di Borsa Italiana e l'indipendenza di Mediobanca sono sì due operazioni diverse, ma riguardano ambedue in maniera importante il futuro del sistema Italia, quindi della possibilità del Paes ...

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,60% a 20.070 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa ...

