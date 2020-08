In Libia la guerra sta per ricominciare, Luigi Di Maio si occupa di migranti in Tunisia (Di martedì 18 agosto 2020) Spirano venti di guerra in Libia, mentre l’ignaro ministro degli Esteri Luigi Di Maio se ne va in Tunisia, di tutto occupandosi, fuorché della leadership che l’Italia dovrebbe esercitare – ma invece latita – sui due scenari di tensione nel Mediterraneo: la possibile guerra per Sirte e le tensioni al calor Bianco tra Grecia e Turchia nella contesa per gli immensi giacimenti metaniferi attorno a Cipro e alle isole greche. Lunedì, si è visto un segnale preoccupante: sono infatti atterrati in contemporanea a Tripoli Halusi Akar, ministro della Difesa della Turchia e Khalid al Attyha, ministro della Difesa del Qatar. Scopo della vista congiunta è dichiaratamente il potenziamento del contingente militare che ... Leggi su linkiesta

pakipolimeni : @livornosilega @luigidimaio REGALANO 11 MILIONI ALLA TUNISIA PER RAFFORZARE LE FRONTIERE??!! MA SIETE SCEMI?!...è L… - echenotizieoggi : RT @Gingio5: @SoniaLaVera Con qualsiasi barchino dalla Tunisia si raggiunge la Sicilia in poco tempo. Possiamo sapere perchè tutti andavan… - giaky77 : @Antonio_Tajani Povero... il quarto reich è già morto. La guerra è alle porte in Libia. Ma tu pensa alle mascherine e ai tamponi. - d0minius : In Libia la guerra sta per ricominciare, Luigi Di Maio si occupa di migranti in Tunisia - Alina_twain : - Sfiorata una guerra mondiale - Incendi in Australia - Libia-Siria - Disastri naturali random in Brasile e India.… -

La piattaforma elettorale del Partito Democratico per il 2020 include un appello a porre fine alle "guerre per sempre" degli Stati Uniti - il che sembra fantastico, tranne per il fatto che un presiden ...

