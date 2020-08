I dubbi sul rientro a scuola in sicurezza: basta un positivo e la classe va in quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole. Ma più del tempo, a mancare sono gli spazi, gli arredi, i docenti e in generale le indicazioni del governo per permettere ai dirigenti scolastici di progettare un anno scolastico in sicurezza, nonostante la pandemia del Coronavirus sia tutt’altro che passata. Mentre si susseguono le riunioni tra Istituto superiore di sanità, ministeri della Salute e dell’Istruzione, fondazione Kessler e Regioni Veneto ed Emilia-Romagna per l’elaborazione del testo finale con le “Indicazioni per la gestione di casi e focolai nelle scuole”, i presidi e le associazioni di categoria insorgono per i «troppo problemi irrisolti». Lena Gissi della Cisl attacca il governo: «L’incertezza vola», mentre la Gilda domanda: «Chi fornirà le mascherine a docenti e ... Leggi su open.online

