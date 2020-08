Ecco un crisocione, l'animale che somiglia alla volpe e al lupo (Di martedì 18 agosto 2020) Queste immagini sono state catturate in Brasile, presso il Santuário do Caraca: il crisocione, infatti, abita in Sudamerica. Chiamato anche lupo dalla criniera per via della cresta di colore scuro che ... Leggi su leggo

