Da dove proviene la mortadella? La risposta è sconvolgente (Di martedì 18 agosto 2020) La mortadella è un insaccato cotto prodotto utilizzando carne suina, in alcuni casi, per alcune tipologie sono utilizzati anche carne bovina e fegato, con l’aggiunta di un grasso, generalmente il lardo. Questi citati pocanzi sono gli ingredienti base per la preparazione della mortadella, però, essa, molto spesso contiene anche aromi vari e acheni, a seconda della zona di produzione e a seconda della ricetta utilizzata dal produttore. Tra gli ingredienti più utilizzati nella sua produzione sono da menzionare il pepe, in grani o macinato, il sale, i pistacchi e via dicendo. Pur essendo un salume prodotto in varie parti d’Italia, solo la mortadella di Bologna ha ottenuto il riconoscimento Indicazione geografica protetta IGP. La mortadella è un salume tipico di Bologna. In tempi ... Leggi su giornal

caciara83 : @birracqui @PaolaTavernaM5S Si giro tutto il mondo per lavoro e posso dire che la Germania a 5-6 volte più stranier… - giuliogaia : @piergiuseppe36 Elezioni europee del 2019 stravinte dalla Lega, nominato Commissario europeo Gentiloni, Presidente:… - frontiere_zero : @akakarolina no no, è che molto spesso vedo gif o brevi video 'molto divertenti' dove il divertimento proviene da q… - ArticolatoPens : RT @ErrarUmano: […] – Ah però… non me le ricordavo così belli. – Il Sommo si interessa di arte? – Il viandante con un balzo si mette a sed… - ErrarUmano : […] – Ah però… non me le ricordavo così belli. – Il Sommo si interessa di arte? – Il viandante con un balzo si met… -

Ultime Notizie dalla rete : dove proviene Da dove proviene la pancetta? Ecco l’incredibile verità Calciopolis Meteo, estate in pausa? Tornano in temporali (ma per poco)

Dopo una settimana di caldo intenso, una correte di aria fresca proveniente dall'Atlantico, raggiungerà le regioni settentrionali innescando temporali. Il maltempo colpirà le regioni del Nord, mentre ...

Stupro sulla spiaggia a Lignano: i tre minori tacciono

Agenti confusi fra i bagnanti per individuare gli aggressori I sospetti provengono da una Comunità milanese per ragazzi stranieri. Fedriga: ma dov’era chi doveva vigilare? LIGNANO Si sono messi ...

Dopo una settimana di caldo intenso, una correte di aria fresca proveniente dall'Atlantico, raggiungerà le regioni settentrionali innescando temporali. Il maltempo colpirà le regioni del Nord, mentre ...Agenti confusi fra i bagnanti per individuare gli aggressori I sospetti provengono da una Comunità milanese per ragazzi stranieri. Fedriga: ma dov’era chi doveva vigilare? LIGNANO Si sono messi ...