Coronavirus Roma: positivi due Primavera, stop agli allenamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Due giocatori della Primavera della Roma sono stati trovati positivi al Covid dopo i tamponi a cui sono stati sottoposti ieri. La società giallorossa ha disposto la sospensione degli allenamenti fino ... Leggi su gazzetta

repubblica : Coronavirus, romani contagiati in Sardegna: 'Alla festa almeno 500 persone. Gente da tutti i quartieri 'bene' della… - Corriere : Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - m_f_borghi : RT @carlo_taormina: Vi garantisco che ne vedremo delle belle! Altro che archiviazioni o notizie di reato infondate. La procura di Roma pian… - homoeopathicus : RT @repubblica: Coronavirus, a Roma altri 10 contagiati di ritorno da Sardegna: 6 erano alla festa di Porto Rotondo [di LAURA VENUTI] [aggi… -