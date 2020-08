Coronavirus a Santo Stefano: più di 400 turisti in quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus a Santo Stefano: per la positività di un lavoratore del resort, per più di 400 turisti è stata disposta la quarantena Coronavirus, allarme sull’Isola di Santo Stefano, nel cuore dell’arcipelago della Maddalena. Un lavoratore stagionale del resort, un pianista romano di sessant’anni, è stato ricoverato a Sassari; da lì ecco che è scattato l’allarme. Per circa quattrocentocinquanta persone tra turisti e personale del villaggio Valtur è stata disposta la quarantena dinamica per ventiquattro ore: posso circolare liberamente nel resort, senza però poterlo lasciare. Per tutti ovviamente sono stati disposti i tamponi ... Leggi su bloglive

