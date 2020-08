Cesare Romiti è morto: si spegne uno dei pilastri della Fiat (Di martedì 18 agosto 2020) Cesare Romiti aveva 97 anni. Già nei giorni scorsi il suo stato di salute era peggiorato. Si ricordano oltre 20 anni nell’azienda della famiglia Agnelli, prima di approdare in Rcs. L’industria italiana e il mondo della produzione automobilistica piangono per la scomparsa di Cesare Romiti. Lo storico dirigente della Fiat, che ha trascorso buona parte … L'articolo Cesare Romiti è morto: si spegne uno dei pilastri della Fiat proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Lutto in casa Fiat: è morto a 97 anni, nella sua casa di Milano, Cesare Romiti, ex presidente (dal 1996 al 1998) e amministratore delegato (dal 1976 al 1996) del gruppo automobilistico torinese. Nato ...AGI - Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente di Fiat, è morto a 97 anni nella sua casa di Milano. Lo hanno confermato all'AGI fonti vicine all'ex manager. Nel gruppo torinese ha ...