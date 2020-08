Calciomercato Fiorentina – Entra nell’orbita anche Paredes – Il Verona chiede Vlahovic (Di martedì 18 agosto 2020) Il Calciomercato Fiorentina da giorni gira intorno a nomi di centrocampisti, prima Torreira, poi Javi Martinez, oggi Paredes, questo fa capire come Commisso è pronto per piazzare un colpo importante, ma è anche importante sfoltire la rosa. Intanto il Verona ha chiesto il prestito di Vlahovic. La caccia a Paredes Secondo le ultime di mercato, tra gli obiettivi del club viola ci sarebbe anche Leandro Paredes del PSG. Per arrivare a Paredes, tuttavia, la Fiorentina potrebbe privarsi di un calciatore importante. La società, infatti, sembrerebbe pronta a cedere uno tra Chiesa e Milenkovic. Una volta completata una cessione si procederà con l’acquisto di diversi calciatori ... Leggi su giornal

