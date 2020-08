Barzagli: «Juve? Il primo allenamento con la difesa a 3 fu un dramma» (Di martedì 18 agosto 2020) Andrea Barzagli ha parlato del primo allenamento con la difesa a tre nella sua lunga esperienza con la Juventus Andrea Barzagli ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. Tra i vari argomenti ha parlato del primo allenamento con la difesa a tre alla Juventus. Ecco le sue parole: «Se mi ricordo il primo allenamento in cui abbiamo provato la difesa a 3? Lascia stare, lascia stare, è stato un dramma. Anche perché sia io che Bonucci e Chiellini eravamo tutti abituati a giocare a 4. Tutti centrali. Leo alla fine è rimasto centrale e gli è cambiato poco, io e Giorgio un tantino nel corso ... Leggi su calcionews24

Sport - Sarà uno dei collaboratori del nuovo tecnico juventino e probabilmente si occuperà della fase difensiva, come prima di lui Barzagli,, nelle prossime ore è attesa la rescissione del contratto c ...TORINO - Igor Tudor torna in Italia, alla Juventus, per far parte dello staff tecnico di Andrea Pirlo. Dopo sei stagioni da giocatore a Torino, l’ex centrocampista è pronto a far ritorno sotto la Mole ...