Baldur's Gate III annunciata la data dell'accesso anticipato su PC e Stadia (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo tanto parlare durante l'evento di Baldur's Gate III: Panel from Hell, Larian Studios ha annunciato ufficialmente la data dell'accesso anticipato del gioco.L'annuncio arriva dopo una bella chiacchierata con Geoff Keighley in cui sono stati svelati alcuni dettagli del gioco, tra cui la possibilità di avere dei companion utili da sfruttare in diverse occasioni (durante il combattimento o come diversivo), nuove linee di dialogo disponibili e molto altro.Ad ogni modo, ora sappiamo che il gioco sarà disponibile in accesso anticipato su PC e Google Stadia dal 30 settembre. Leggi altro... Leggi su eurogamer

