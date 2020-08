A Messina sanificate le spiagge (Di martedì 18 agosto 2020) Le spiagge di Messina vengono sanificate, ma non sembra una mossa molto furba. Infatti, secondo l'Oms spruzzare soluzioni disinfettanti all'aperto, in particolare sulla sabbia, sarebbe inutile se non addirittura dannoso per la salute. Messina, Droni Con La Voce Del Sindaco Che Urla Contro Chi Esce Misure contro i trasgressori a Messina Il sindaco di Messina, Cateno De ...Il sindaco di Messina Cateno De Luca sbotta Il sindaco di Messina Cateno De Luca dopo aver girato per le ...Coronavirus, Italia Come Wuhan ​Non ce lo saremmo mai aspettati! Questo è un video che mostra ... Leggi su panorama

SteenMcJones : Con tutta l'immondizia che c'è a Messina voi che fate sanificate la spiaggia... -