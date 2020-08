"Zone rosse e lockdown localizzati". Piano già pronto: autunno, 4 bombe-contagio sull'Italia (Di lunedì 17 agosto 2020) "Se andiamo avanti così presto supereremo quota 1000 contagiati al giorno". Agostino Miozzo, dirigente dell Protezione civile e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico che assiste il governo nella gestione del dossier coronavirus, si dice "discretamente preoccupato" della situazione. E intervistato dal Messaggero preannuncia: "A un certo punto decideranno i numeri: di fronte al superamento di alcuni limiti, saranno necessarie chiusure. Parlo di lockdown localizzati, questo sia chiaro. Limitati a un certo paese o a un determinato quartiere. Immagino, nella peggiore delle ipotesi, Zone rosse molto localizzate". In ogni caso, un ritorno all'incubo della scorsa primavera. "In autunno avremo la concomitanza degli effetti dei rientri dalla vacanze - ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Se sono veri i verbali che chiedevano di istituire le zone rosse in Lombardia e di non chiudere il resto d'Italia q… - Corriere : Potrebbero esserci zone «rosse» in cui ci saranno più restrizioni - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO CONTE: 'ZONE ROSSE, LE PAROLE CHE CONFERMANO LA SUA MENZOGNA. DIMISSIONI, FATE GIRARE' - ClaudioCrosara : @AlbertoBagnai Tranquilli,la contromisura è già pronta...Zone Rosse e voto da casa di cui nessuno potrà garantire la correttezza - Libero_official : #coronavirus, il capo dei tecnici #Miozzo: 'Così, presto 1000 contagi al giorno. Penso a #zonerosse e #lockdown loc… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse Cassa integrazione: altre 4 settimane per le ex zone rosse Fiscoetasse L'EPIDEMIA

Ci sono poi le persone che hanno partecipato a compleanni e feste all'interno del castello delle cerimonie. In questo caso il contagio supera i confini dei Monti Lattari e si estende nel vesuviano. «N ...

Il governo blocca le danze: discoteche e locali chiusi. Mascherine alla movida. E scoppiano le polemiche

ANCONA - Il test di ferragosto e l’aumento dei contagi in questa strana estate italiana sono stati fondamentali per far capire al governo la strada da prendere da oggi al 7 settembre, in vista della r ...

Ci sono poi le persone che hanno partecipato a compleanni e feste all'interno del castello delle cerimonie. In questo caso il contagio supera i confini dei Monti Lattari e si estende nel vesuviano. «N ...ANCONA - Il test di ferragosto e l’aumento dei contagi in questa strana estate italiana sono stati fondamentali per far capire al governo la strada da prendere da oggi al 7 settembre, in vista della r ...