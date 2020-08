Uomini e Donne, Nunzio parla di Eleonora Rocchini: silenzio rotto (Di lunedì 17 agosto 2020) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini, e Nunzio Moccia sono finiti ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento del gossip nostrano. Una storia intricata la loro. Lei è stata la scelta di Oscar Branzani al Trono Classico. Dopo una love story i due si sono lasciati e riappacificati. Del riavvicinamento tra l’ex corteggiatrice … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Viminale : «Buon Ferragosto a tutti gli uomini e le donne che anche oggi lavorano per la sicurezza dei cittadini». Il ministro… - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - DarioNardella : 11 agosto 1944, ore 7. Con i rintocchi della martinella viene annunciata alla popolazione la liberazione di Firenze… - c4mjillax : RT @_xglcnx_: ma le persone che ritengono gaia bianchi un idola come fanno? ceh adorate una ragazza che infrange la quarantena, che si lame… - thieveskru : RT @Chiaisgolden_: #GaiaBianchiIsOverParty -ha infranto la quarantena -ha detto che gli uomini non possono avere le mani più curate di quel… -