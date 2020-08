Ultime Notizie Roma del 17-08-2020 ore 12:10 (Di lunedì 17 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritornati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in un messaggio a Bernardo Shout presidente della fondazione meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini che si apre domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive questa 41esima edizione si svolge mentre la terribile pandemia semina sofferenza e morte ogni latitudine facendo irruzione nella nostra storia e costringendo c’è un rallentamento Purtroppo con pesanti conseguenze economiche e sociali ha chiamato e ripartire con Maggiore qualità ha detto Mattarella con più forte coscienza di comunità con un nuovo sviluppo che rispetti la natura e superi le discriminazioni sociali Il governo decide lo stop e da lì in discoteca fino al 7 settembre per frenare l’epidemia dalle 18 alle 6 del mattino mascherine ... Leggi su romadailynews

