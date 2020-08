Ufficiale: Gianluca D’Auria alla Carrarese (Di martedì 18 agosto 2020) La Carrarese acquista Gianluca D’Auria, ex Robur Siena, attaccante scuola Napoli. Di seguito il comunicato del club: “Carrarese Calcio 1908 comunica il perfezionamento dell’accordo per il tesseramento del calciatore Gianluca D’Auria, classe 1996”. BENVENUTO Ecco ‘. Imprevedibilità e velocità per l’attacco di mister #Baldini. https://t.co/wybZXObq7l#unsognonelcuore pic.twitter.com/RJBho3iaEi — Carrarese Calcio (@CarrareseCalcio) August 17, 2020 Foto: Carrarese Calcio L'articolo Ufficiale: Gianluca D’Auria alla Carrarese proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

