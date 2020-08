The Crown, nella nuova stagione arriva Lady Diana: ecco chi è l’attrice scelta per interpretarla (Di lunedì 17 agosto 2020) Sarà l’australiana Elizabeth Debicki, 29 anni, a prestare il volto a Lady Diana nelle ultime due stagioni di The Crown, la serie tv sulle vicende della famiglia reale. Lo ha annunciato Netflix: Debicki comparirà nella quinta stagione, mentre nella quarta – ambientata negli anni Ottanta – sarà l’attrice 24enne Emma Corrin a recitare nella parte della giovanissima principessa. Nel 2011 è stata scelta da Baz Luhrmann per il ruolo di Jordan Baker nel film Il Grande Gatsby, poi, tra i ruoli più noti, I Guardiani della Galassia, e quest’anno Tenet, di Christopher Nolan. Accanto a lei, nel cast, ci saranno Imelda Staunton, nel ruolo di Elisbetta II e Jonathan Pryce nel ruolo del principe ... Leggi su ilfattoquotidiano

