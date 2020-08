Taylor Mega commenta la chiusura delle discoteche: "Come faranno i proprietari a sopravvivere?" (Di lunedì 17 agosto 2020) Anche Taylor Mega subìsce in parte per quella che è stata la decisione del governo di chiudere locali e discoteche per evitare pericolosi assembramenti che, in questo periodo di ricrescita di casi da Covid-19, potrebbero creare non pochi problemi. La modella e influencer infatti ha fermato le ospitate e lo annuncia tramite un Instagram Story nero su bianco in cui approva le nuove misure indette: Capisco e concordo sul fatto di chiudere le discoteche, io stessa quando ho visto che la situazione non era controllabile ho deciso di stoppare le ospitate. Io comunque vedo assembramenti ovunque. Per fortuna la mia asocialità mi impedisce di uscire in luoghi affollati e di conseguenza far ca**ate. La modella dunque se ne fa una ragione, ma guarda anche l'altra faccia della medaglia ponendosi una ... Leggi su blogo

toysblogit : Taylor Mega commenta la chiusura delle discoteche: 'Come faranno i proprietari a… - FonteUfficiale : Oggi parliamo di Taylor Mega (influencer) Le foto (v.m.18): - faantabosco : EMMA METTE LIKE, TAYLOR MEGA COMMENTA IO VI ASPETTO TUTTI! - MattiaLancinii : @126gian Zzala il flow è mega come Taylor - zazoomblog : Taylor Mega e il suo primo libro “La Bambina che non c’è più” - #Taylor #primo #libro #Bambina… -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega Taylor Mega: “La bambina non c’è più”. Ora ci sono le amiche ilGiornale.it L’underboob diventa un trend irrinunciabile

Con “underboob” si intende la vista della parte inferiore del seno. Si sarebbe detto un incidente, fino a qualche anno fa, è invece una zona volutamente esposta in questo periodo. Le star internaziona ...

Taylor Mega e il suo primo libro “La Bambina che non c’è più”

Nessuna anticipazione è stata svelata dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ma è quasi sicuro che si parlerà della sua vita, e degli eccessi, di cui spesso ha parlato in passato. Dietro al titolo ...

Con “underboob” si intende la vista della parte inferiore del seno. Si sarebbe detto un incidente, fino a qualche anno fa, è invece una zona volutamente esposta in questo periodo. Le star internaziona ...Nessuna anticipazione è stata svelata dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ma è quasi sicuro che si parlerà della sua vita, e degli eccessi, di cui spesso ha parlato in passato. Dietro al titolo ...