Tassisti aggrediti | racconto choc dei fermati | Volevamo tirar su un po' di soldi

La caccia ai rapinatori di taxi continua. Altri due potrebbero avere le ore contate: i ragazzi già finiti in manette, un italiano e un egiziano, non hanno fatto nomi di complici ma hanno confessato le ...Milano, 17 agosto 2020 - «L’altra sera, dopo aver bevuto e fumato siamo andati in zona Duomo con l’idea di tirar su un po’ di soldi e abbiamo pensato di rapinare un taxi». Comincia così il racconto da ...