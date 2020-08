Segno fortunato della settimana: Scorpione (Di lunedì 17 agosto 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 17 al 23 agosto 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Scorpione. AMORE ★★★★★ Cari amici dello Scorpione, incredibile a dirsi ma dopo tanto patire, ecco una vera ondata di fortuna. Ed è perfino destinata a durare! La settimana sarà magica anche e sopratutto sul fronte dei sentimenti. Tra venerdì e domenica aspettatevi una serata indimenticabile, grazie a Venere favorevole e Luna in perfetta congiunzione. LAVORO ★★★★★ Con Mercurio nel Segno dello Scorpione si canta vittoria! Tante le ... Leggi su velvetgossip

