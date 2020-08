Ritorno a scuola, i presidi: “Rivedere la nostra responsabilità penale in caso di contagio”. Sui banchi chiedono: “Sapere data di consegna” (Di lunedì 17 agosto 2020) Rivedere la “responsabilità penale” per i dirigenti in caso di prof o bidelli contagiati dal virus, valutare l’eventuale chiusura di istituti-focolaio “solo di concerto con l’autorità sanitaria”, sapere con congruo anticipo quando verranno “consegnati i banchi monoposto”. A poco meno di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli affida all’Ansa le sue preoccupazioni legate alla pandemia. E fa una serie di richieste al governo ritenute indispensabili per permettere agli studenti di tornare in sicurezza in aula, proprio mentre gli scienziati lanciano l’allarme per settembre di fronte all’impennata di contagi dei giorni scorsi. Il primo punto – chiarito ... Leggi su ilfattoquotidiano

