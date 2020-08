Razzismo al mare, quarantenne denunciato (Di lunedì 17 agosto 2020) Episodio di Razzismo a Grosseto ai danni di un ragazzo africano di 18 anni. È successo in spiaggia, sul litorale della Giannella. “sei un negro di m…, vai via!” e gli operatori balneari hanno prontamente chiamato i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti. L’aggressore è stato subito identificato: si tratta di un turista romano di 40 anni ed è stato trovato in un campeggio della zona. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo era ubriaco e, dopo aver strattonato il ragazzo, gli avrebbe intimato di andarsene, in quanto quello non era il suo posto e non doveva essere lì. Subito dopo è scappato. Dopo essere stato interrogato, il quarantenne avrebbe confermato questa versione ai carabinieri. Episodi simili si verificano sempre più spesso in Toscana: è il ... Leggi su sbircialanotizia

(ANSA) - GROSSETO, 17 AGO - "Sei un negro di m..., te ne devi andare": così un episodio di razzismo al mare, ai danni di un africano di 18 anni in vacanza sul litorale della Giannella (Grosseto) con u ...

