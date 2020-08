Pedullà: il Napoli su Papastathopoulos, è tensione con l’Arsenal per Gabriel (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Napoli sta cambiando la linea centrale difensiva. Alfredo Pedullà scrive che andranno via Koulibaly e Maksimovic. In entrata, è noto che il Napoli è su Gabriel il difensore del Lille. Ma su di lui c’è anche l’Arsenal che in contropartita offre Papastathopoulos che è in scadenza di contratto il prossimo giugno. Secondo Pedullà, il difensore ex Milan potrebbe arrivare in ogni caso. Ha 32 anni. Per Gabriel, può accadere di tutto, anche che il Napoli lo perda. L’#Arsenal ha chiesto al #Napoli il via libera per #Gabriel del #Lille e ha offerto #Papastathopoulos. il #Napoli ha detto no ma può prendere lo stesso l’ex #Milan — ... Leggi su ilnapolista

