Monza, rissa in casa: ferite due donne (Di lunedì 17 agosto 2020) Monza, 17 agosto 2020 - Domenica sera movimentato in un appartamento di Monza: due donne sono rimaste ferite a seguito di una rissa avvenuta in una casa di via Carlo e Pietro Rivolta . La rissa ha ... Leggi su ilgiorno

Yogaolic : Limbiate, in tasca coltello e tirapugni: ragazzini pronti alla rissa - SonyRonconi : Limbiate, in tasca coltello e tirapugni: ragazzini pronti alla rissa -

Ultime Notizie dalla rete : Monza rissa Monza, rissa in casa: ferite due donne Il Giorno Monza, rissa in casa: ferite due donne

Monza, 17 agosto 2020 - Domenica sera movimentato in un appartamento di Monza: due donne sono rimaste ferite a seguito di una rissa avvenuta in una casa di via Carlo e Pietro Rivolta. La rissa ha coin ...

Rissa in un bar a Cinisello Balsamo: ferite due persone

È successo questo pomeriggio in via Dante Alighieri. Un 50enne e un 41enne hanno riportato lesioni, uno dei quali gravi, in una violenta lite che ha coinvolto quattro persone Due stranieri, un romeno ...

Monza, 17 agosto 2020 - Domenica sera movimentato in un appartamento di Monza: due donne sono rimaste ferite a seguito di una rissa avvenuta in una casa di via Carlo e Pietro Rivolta. La rissa ha coin ...È successo questo pomeriggio in via Dante Alighieri. Un 50enne e un 41enne hanno riportato lesioni, uno dei quali gravi, in una violenta lite che ha coinvolto quattro persone Due stranieri, un romeno ...