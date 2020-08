Michelle Hunziker, il suo look non passa inosservato, prezzo di gonna e top (FOTO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Michelle Hunziker non passa inosservata sui social con un look strepitoso Michelle Hunziker bella come sempre, si è mostrata sui social vestita elegantissima, bella più del solito, strepitosa. Siamo soliti vederla stupenda, nelle ultime FOTO però è incredibile, abbronzata, semplice. La donna indossa un completo della collezione Primavera/Estate 2020 firmato Elisabetta Franchi. Un look yachting con crop top a girocollo e maniche corte, tessuto knitting lavorato delicato, a righe in blu navy e bianco. Il dettaglio che non passa inosservato: dei bottoncini metallici sul lato. Poi indossa una pencil skirt a tubino e a vita alta. Il costo ovviamente non è da tutti, il ... Leggi su kontrokultura

