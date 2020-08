Matteo Salvini, la fiducia crolla di 15 punti in un anno: adesso piace più al Centro che al Nord. E pure Zaia lo straccia in popolarità (Di lunedì 17 agosto 2020) La Lega Nord? Oggi si chiamerebbe Lega Centro. La mutazione genetica imposta da Matteo Salvini al Carroccio ha dei riflessi anche sul consenso del capo. Un tempo leader di una forza politica a trazione settentrionale – si chiamava “Lega Nord, per l’indipendenza della Padania” – adesso Salvini ha completato la transizione verso il suo personale partito nazionale. E infatti l’ex ministro dell’Interno oggi risulta più popolare nel Centro Italia che al Nord. Lo certifica un sondaggio di Demos & Pi per il quotidiano La Repubblica: l’ex ministro dell’Interno ha un indice di popolarità del 48% nel Centro Nord. Nel Nord ... Leggi su ilfattoquotidiano

