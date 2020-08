Lukashenko vincerà: ecco perché il Maidan bielorusso è destinato a fallire (Di lunedì 17 agosto 2020) Minsk, 17 ago – Nelle elezioni tenutesi il 9 agosto, Aleksandr Lukashenko si è confermato per la sesta volta presidente della Bielorussia con l’80,08% dei voti. La rivale principale, Svetlana Tichanovskaja, è riuscita a raccogliere un consenso popolare che ha raggiunto solo il 10,09%. Come da scenario, l’opposizione ha subito denunciato brogli, per le strade sono cominciati disordini, la Tichanovskaja è andata in illustre esilio e, pur non spingendo la popolazione ad un’aperta rivolta, ritiene di essere la legittima vincitrice e richiede la trasmissione del potere. In osservanza delle dinamiche classiche dei colpi di Stato eterodiretti, le è stato dato il ruolo della vittima del regime di turno da scardinare. Brogli o voglia di stabilità? Possiamo, al momento attuale, formulare due ipotesi: la società ... Leggi su ilprimatonazionale

