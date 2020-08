Lazio, il piano per la ripresa: giovedì tutti a Formello, poi Auronzo (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA - É quasi tempo di chiudere le valigie e tornare a casa per i giocatori della Lazio . Vacanze agli sgoccioli, Simone Inzaghi aspetta tutti giovedì a Formello. Il tecnico biancoceleste nella ... Leggi su corrieredellosport

LazionewsEu : #Lazio, #Inzaghi definisce il piano per il ritiro: subito test atletici e 5 amichevoli #sslazio #forzalazio… - sportli26181512 : #Lazio, il piano per la ripresa: giovedì tutti a Formello, poi Auronzo: Per i biancocelesti vacanze agli sgoccioli.… - salvione : Lazio, il piano per la ripresa: giovedì tutti a Formello, poi Auronzo - laziopress : CdS | Inzaghi definisce il piano della ripresa. Cinque le amichevoli della Lazio ad Auronzo - 0Aquilifero : @TuteLazio @MarcoValerioBav E soprattutto spero che la lazio abbia un piano b. Quest'anno ci sono i soldi della Ch… -