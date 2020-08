La Tik Toker Gaia Bianchi: "Discoteche chiuse? Allora io non vado più a scuola" - Scoppia la polemica (Di lunedì 17 agosto 2020) Una vera e propria bufera quella esplosa sul web contro la Tik Toker Gaia Bianchi, che dopo essere stata presa di mira nei mesi scorsi per aver infranto la quarantena obbligatoria ed essersi fatta riprendere in diversi video sui social mentre festeggiava a casa di amici, stavolta ha espresso - forse anche ironicamente - la sua opinione a proposito della chiusura delle Discoteche, scatenando tuttavia un vero e proprio putiferio.Con l'hasthag in tendenza #GaiaBianchiIsOverParty infatti, la giovanissima - che ha già spiegato che non avrebbe mai immaginato che le sue dichiarazioni potessero scatenare così tante polemiche sul web - è stata presa di mira da diverse ore a questa parte e da commenti sicuramente non lusinghieri nei suoi confronti. Ma esattamente cosa ... Leggi su blogo

La Tik Toker di soli 17 anni aveva anche violato la quarantena andando a casa di amici per un party privato. Ora le critiche per la chiusua delle discoteche, ed è subito nuovamente bufera. Una vera e ...

Tik Tok ha avuto un grande successo in questo 2020 ed è stata stilata la classifica dei Tik Toker più seguiti: in cima alla classifica con 78 milioni di followers A tenere compagnia agli italiani dura ...

