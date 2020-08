Ivana Lotito: «Quando ho capito che una mamma felice è una mamma realizzata» (Di lunedì 17 agosto 2020) Non un annuncio o una foto su Instagram, uno strillo o una Storia di pochi secondi. In un momento in cui siamo sempre più chiamati a un uso massivo dei social per annunciare le novità della nostra vita, Ivana Lotito sceglie di condividere la notizia di essere diventata mamma per la seconda volta in sordina, senza troppa pubblicità. «Il 29 maggio è arrivato Edoardo: l’ho partorito in piena emergenza Covid, anche se essere in una pausa forzata quando il mondo era in una pausa generale mi ha fatto sentire meno isolata» spiega Ivana al telefono dalla sua Puglia. Poco prima dello scoppio dell’emergenza lei, suo marito e il piccolo Diego, che compirà 4 anni il prossimo settembre, si sono trovati a Corato, in provincia di Bari, a casa dei suoi genitori, e lì sono rimasti per tutto il lockdown. «Non abbiamo sofferto la clausura. Ora siamo di nuovo qui perché il pensiero di stare a Roma con due bambini piccoli, il caldo e il resto, era la morte» sottolinea l’attrice, 37 anni, forte di una carriera che l’ha vista recitare in decine di ruoli. https://www.youtube.com/watch?v=lA3XA1-pp5A&feature=youtu.be Leggi su vanityfair

