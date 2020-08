Il governo ha deciso di chiudere le discoteche (Di lunedì 17 agosto 2020) (Foto: Roberto Finizio/NurPhoto/Getty Images)Dal 17 luglio fino al 7 settembre tutte le discoteche, sale da ballo e “locali assimilati” rimarranno chiusi. È quanto deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza che, dopo un vertice con il collega dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e alcuni presidenti regionali, il 16 agosto ha messo un’ordinanza che bloccherà le attività dei locali per le prossime settimane. https://twitter.com/robersperanza/status/1295048037413400576?s=20 Nel documento è prescritto anche l’obbligo della mascherina negli spazi pubblici all’aperto, dalle 18 alle 6, in presenza di assembramenti o nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. A spingere il governo ad adottare questo nuovo provvedimento è ... Leggi su wired

