“Idiota!”. Caterina Balivo pubblica questa foto e va su tutte le furie con un suo fan (Di lunedì 17 agosto 2020) Caterina Balivo sta trascorrendo le sue vacanze al mare e ha condiviso con i followers alcuni scatti in costume. La bella conduttrice riscuote sempre tanto affetto sul suo profilo Instagram, ma davanti a qualche insinuazione di troppo è andata su tutte le furie. Con chi l’ha accusata di essersi ritoccata il seno ha innescato un botta e risposta dai toni accesi. Tutto è iniziato dopo che ha pubblicato una foto in barca con indosso un micro bikini che metteva in mostra il fisico statuario e le forme. Un utente si è complimentato elogiando i suoi seni e un altro utente si è intromesso. “Rifatte. Come naso zigomi e blefaroplastica. Detto tante volte a striscia la notizia”, ha scritto scatenando la reazione di Caterina ... Leggi su caffeinamagazine

