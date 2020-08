Finge suicidio della moglie ma l’aveva uccisa lui: femminicidio a Napoli (Di lunedì 17 agosto 2020) Ai carabinieri ha raccontato che la moglie si era impiccata ma non gli hanno creduto e avevano ragione. L’uomo ha anche aggredito un’operatrice del 118. I dati del dossier Viminale sui reati dell’ultimo anno lo avevano appena confermato: crescono in modo preoccupante i femminicidi. L’ultima tragedia a Napoli. Un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie, strangolandola, e ha cercato di far credere che la donna fosse morta impiccata, suicida. Lo hanno scoperto i carabinieri di Giugliano, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. I militari stavano indagando sulla morte di una donna avvenuta il 12 luglio a Lago Patria. Il marito aveva allertato i militari e il 118 spiegando che al suo risveglio aveva trovato la moglie, priva di vita, impiccata al cordino delle ... Leggi su chenews

