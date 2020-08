Cremona, nella provincia con la più alta mortalità Covid non c’è ancora uno studio epidemiologico: “Serve per capire le cause” (Di lunedì 17 agosto 2020) Avviato nel 2016, doveva essere pronto nel 2018. Ed invece oggi lo studio epidemiologico sul legame tra inquinamento e tumori relativo alla popolazione cremonese, promosso dalla locale Agenzia di tutela della salute, è in fase di stallo. “Siamo fermi da due anni. I motivi? Manca una robusta collaborazione scientifica e l’anagrafe comunale non è aggiornata”, spiega a ilfattoquotidiano.it il dottor Paolo Ricci, direttore dell’Osservatorio epidemiologico dell’Ats Valdapana che si occupa di coordinare lo studio. Quanto al primo aspetto, “abbiamo chiesto una collaborazione sia all’Arpa, che ci ha risposto di avere altre priorità, che all’Istituto superiore di sanità, oggi impegnato a monitorare l’emergenza coronavirus”. Su ... Leggi su ilfattoquotidiano

