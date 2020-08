Coronavirus. Ciacciarelli (Lega): Zingaretti pensi ai suoi disastri nel Lazio (Di lunedì 17 agosto 2020) “Il presidente part-time della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ancora una volta, perde l’occasione per tacere”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). “Ci risparmi le sue supposizioni su come Salvini avrebbe gestito l’emergenza se fosse stato al governo. In politica contano i fatti e questi dicono che il segretario del PD a marzo se ne andava in giro a Milano a fare i famosi “apertivi della normalita’”, e che successivamente ha fatto perdere ai cittadini laziali milioni di euro per mascherine mai arrivate! Parla proprio lui di come gestire un’emergenza!? Siamo davvero alle comiche… pensi, invece, a governare la Regione Lazio, a riaprire tutte le strutture ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ciacciarelli Coronavirus. Ciacciarelli (Lega): Zingaretti pensi ai suoi disastri nel Lazio RomaDailyNews Zicchieri, Ciacciarelli, Rufa e Gerardi: «I Pd-5Stelle vogliono ridurre il Lazio ad un lazzaretto»

«Non solo il coronavirus, ora anche la scabbia! Conte e Zingaretti hanno scambiato il Lazio, e in particolare la provincia di Frosinone, per un lazzaretto. Si sono registrati all’ex hotel Palace di Fi ...

Migranti ospitati nel Lazio, Lega sempre a testa bassa: adesso stop coi positivi Covid e pure fuggitivi

“Continuano a scappare dai centri d’accoglienza ed a non rispettare la quarantena. Sto parlando degli immigrati trasferiti da Lampedusa nella nostra regione. Per stessa ammissione, qualche giorno fa, ...

«Non solo il coronavirus, ora anche la scabbia! Conte e Zingaretti hanno scambiato il Lazio, e in particolare la provincia di Frosinone, per un lazzaretto. Si sono registrati all’ex hotel Palace di Fi ...“Continuano a scappare dai centri d’accoglienza ed a non rispettare la quarantena. Sto parlando degli immigrati trasferiti da Lampedusa nella nostra regione. Per stessa ammissione, qualche giorno fa, ...