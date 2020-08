“Ci siamo”. Eleonora Daniele, arriva una bella notizia ed è lei a darla. Zittite le malelingue (Di lunedì 17 agosto 2020) La Rai ha ufficializzato i suoi palinsesti televisivi, in vista della stagione autunnale. Tante le conferme e altrettante anche le esclusioni. Non a caso forti polemiche ci sono state da parte ad esempio di Salvo Sottile e Pierluigi Diaco, che non sono stati riconfermati alla guida dei rispettivi programmi. Una bellissima notizia riguarda invece la conduttrice Eleonora Daniele, che dopo aver avuto l’immensa felicità di diventare mamma è pronta a ritornare nel piccolo schermo. Manca meno di un mese all’inizio di Storie Italiane 2020/2021, la prima edizione che Eleonora Daniele condurrà da mamma. Proprio così. Come tutti i telespettatori di Rai1 sicuramente ricordano, la scorsa stagione di Storie Italiane si è chiusa in anticipo proprio per via del parto di ... Leggi su caffeinamagazine

stanzaselvaggia : “A Mykonos ci siamo infettati col Covid e siamo tornati con EasyJet, voglio che chi ha viaggiato con me sappia su q… - borghi_claudio : @guarnieribe Non ci siamo, nulla ci dice questo rapporto sulla nazionalità degli stupratori. Sa, se dovesse emerger… - FBiasin : Comunque tra #Siviglia e #ManchesterUnited io preferirei battere lo #Shakhtar. Ci siamo capiti... E buonanotte! #SivigliaManchester - melinacugliari : RT @mgmaglie: Cominciate a capire perché si deve #votare #No? Sono in trepida attesa che il centro-destra abbia il coraggio di dire ci siam… - Mariado03356510 : RT @AgnesePietrare1: Ci siamo..Perché tutto il mondo li ama #IndiaLovesBayYanlis -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci siamo”