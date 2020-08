Chiusura discoteche, il Silb ricorre al Tar per riaprire i locali (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo (il Silb–Fipe, che racchiude gran parte degli operatori del settore) ha presentato un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. Nel mirino c’è l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che impone la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, fino al 7 settembre. La decisione di presentare ricorso è stata presa durante la riunione del direttivo nazionale del sindacato. Il presidente, Maurizio Pasca, ha definito la Chiusura ingiustificata. Nel comunicato diramato, il Silb scrive come i gestori non si sentano responsabili dell’aumento dei ... Leggi su quifinanza

