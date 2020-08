Calciomercato Juventus – Hateboer, c’è già l’accordo. Trattativa con l’Atalanta (Di lunedì 17 agosto 2020) Calciomercato Juventus – Ci sarebbe il club bianconero dietro la volontà di Hans Hateboer di lasciare l’Atalanta. Stando a quanto pubblicato oggi da TuttoMercatoWeb il terzino destro olandese, che nei giorni scorsi ha annunciato di voler lasciare la squadra orobica per aver raggiunto il massimo che si potesse fare in nerazzurro. La Juventus avrebbe anche già raggiunto l’accordo con il giocatore, e rimarrebbe da trattare la cessione con l’Atalanta. Calciomercato Juventus – Hateboer, c’è già l’accordo. Trattativa con l’Atalanta Hans Hateboer potrebbe approdare presto alla Juventus. Ci sarebbe il club bianconero dietro la sua volontà di ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - DiMarzio : #Calciomercato, interesse del #Torino per Marchwinski E sul polacco c'è anche la #Juventus - SkySport : Calciomercato Juventus, Pirlo chiama Tudor: entrerà nello staff - infoitsport : Calciomercato Juventus, i piani per l'attacco: Milik, Dzeko o pesca in Premier. Roma e Napoli aspettano - UnitedToto : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro -