Avellino, settimana decisiva per il mercato: contatto in giornata con Ioime (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E' cominciata una settimana decisiva per dell'Avellino. Nella giornata di giovedì prenderà il via il pre-ritiro con i primi passaggi sanitari al Partenio-Lombardi. Il 24 la truppa di Piero Braglia salirà a Sturno per avviare il ritiro stagionale. Stagione che prenderà il via, salvo slittamenti, il prossimo 27 agosto. L'inizio della nuova settimana segnerà la prima girandola di ufficialità per la società irpina. Il club irpino dovrà attendere circa due settimane per abbracciare Mario Nikolic che sfortunatamente è risultato positivo al Covid-19 (leggi qui). Attraverso le storie Instagram il difensore prelevato dalla Dinamo Zagabria fa sapere di stare ...

fede_spi : @JulianRoss79 @la_stordita Da me ad Avellino hanno fatto l’ordinanza che per i weekend fino alla prima settimana di… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Avellino, prossima settimana incontro decisivo per Dossena -

Reggio Calabria – Si è spento oggi all’età di 89 anni il Maestro scultore e ceramista Ermonde Leone, nato a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e reggino di adozione. Aveva concluso gli studi ini ...

La sicumera dei candidati tra trasformismo e alleanze spurie

AVELLINO – I tempi brevi di questa campagna elettorale che si modula su un trasformismo mai visto, con cambi di casacca dettati dall’opportunismo e con alleanze che spuntano dal cilindro della malapol ...

